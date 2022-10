Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie : Leur fille Vittoria fait le show en robe ultra fendue

Du haut de ses 18 ans, Vittoria de Savoie est une passionnée de mode et déjà mannequin. Impossible alors pour la fille de Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie de ne pas participer à la Fashion Week de Paris qui a débuté lundi dernier.

Vendredi 30 septembre 2022, la maison Carita organisait la réouverture de sa prestigieuse adresse du 11 rue Faubourg-Saint-Honoré (dans le 1er arrondissement de Paris), où de nombreuses stars ont défilé par le passé. Sa célèbre maison de beauté ouverte en 1952 a totalement été rénovée par les architectes Sophie Thuillier et Cristiano Benzoni, fondateurs du cabinet REV Studio. Après un an et demi de travaux, l'hôtel particulier qui composé de 4 niveaux et qui s'étend sur 1800 m2 a rouvert ses portes hier soir. Il fallait bien marquer le coup !

Clotilde Courau et sa fille Vittoria se sont rendues ensemble à la grande soirée d'ouverture prévue en plein coeur de la Fashion Week. Déjà pleine d'assurance, la fille aînée de Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie n'a pas manqué de faire le show dans sa robe fendue qui laissait ses épaules dénudées. La jeune femme a participé à une séance photos au sein de la maison de beauté, comme le montrent les images qu'elle a publiées dans sa story Instagram (voir le diaporama).

Lors de cette belle soirée, Vittoria de Savoie a pu y croiser de nombreuses stars françaises. Monica Bellucci, Estelle Lefébure ou encoreVirginie Ledoyen avaient toutes fait le déplacement, tout comme les comédiens Djanis Bouzyani et Guillaume de Tonquédec que l'on a récemment vus dans la fiction J'irai au bout de mes rêves diffusée sur M6.

Et pour preuve que la carrière de mannequin de Vittoria de Savoie - représentée par l'agence Karin Models en France et l'agence Women Talents en Italie - commence à prendre de l'envergure, elle a décroché il y a quelques mois la couverture d'un prestigieux magazine. Qu'elle n'avait pas été la fierté de Clotilde Courau que de découvrir que son aînée avait été faire cover girl par Vanity Fair. Ce numéro spécial mode était consacré aux "nouvelles muses" et avait proposé pas moins de six couvertures différentes, chacune mettant en avant une personnalité habillée par une grande maison : l'auteure Leïla Slimani en Valentino, la chanteuse Clara Luciani en Gucci, la comédienne tout juste césarisée Anamaria Vartolomei en Chanel, la conférencière spécialiste en développement durable Inès Leonarduzzi en Armani, le comédien Théo Christine en Balenciaga... Vittoria de Savoie était quant à elle habillée par Ralph Lauren.