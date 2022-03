Clotilde Courau fière : sa fille Vittoria fait la couverture d'un grand magazine... et lui ressemble tant !

Du haut de ses 18 ans, la princesse Vittoria fait déjà preuve de caractère et détermination. En plus de mener une carrière de mannequin florissante, la future cheffe de la maison de Savoie n'avait pas hésité à interpeller le président Emmanuel Macron au moment de passer son baccalauréat, en plein confinement, l'année dernière. Si l'aînée de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie fait parler d'elle, sa petite soeur Luisa (15 ans) est quant à elle bien plus discrète.