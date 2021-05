Vittoria de Savoie, princesse de la discorde : son avenir au coeur d'un conflit mêlant argent et pouvoir

La princesse Vittoria de Savoie , fille aînée du prince Emmanuel-Philibert et Clotilde Courau, a reçu "le meilleur des cadeaux" pour ses 16 ans : en janvier 2020, son grand-père le prince Victor-Emmanuel (84 ans) a en effet aboli la loi salique, faisant d'elle la future cheffe de la maison royale de Savoie et héritière au trône si la monarchie est un jour restaurée en Italie. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité dans la famille, comme l'a récemment détaillé un article du New York Times publié le 9 mai 2021.

Avant même le changement de la loi, Amédée de Savoie-Aoste, le cousin du prince Victor-Emmanuel, contestait déjà l'ordre de succession en reprochant notamment à l'actuel chef de famille ses déboires judiciaires et son mariage avec Marina Doria (une skieuse nautique appartenant à la bourgeoisie italienne). "Totalement illégitime", Aimone de Savoie-Aoste, cadre pour Pirelli à Moscou et fils unique d'Amédée, a-t-il sèchement commenté auprès du New York Times, tout en se disant bien au-dessus de cette querelle. Les deux branches de cette même famille en seraient même venues aux mains, puisqu'en 2004, au mariage de Felipe et Letizia d'Espagne, Amédée aurait donné deux coups de poings à son cousin Victor-Emmanuel...

Sans surprise, de l'argent est en jeu, puisque seul le chef de la maison royale est responsable des ordres distribuant les titres de noblesse, contre paiements. En changeant la loi salique, Victor-Emmanuel a ainsi assuré un avenir prospère à ses descendants. "Ils pensaient que moi, n'ayant pas de fils, ils auraient enfin ce qu'ils attendaient, depuis 150 ans", Emmanuel-Philibert a-t-il expliqué. "Ils se sont fait avoir. Et ils se sont énervés." Celui qui capitalise sur son titre de prince pour son restaurant italien à Los Angeles l'assure, il ne s'agit pas d'une question d'argent, mais plutôt de suivre les valeurs de l'Union Européenne en défendant l'égalité des sexes. "Enfin nous donnons le pouvoir aux femmes", a-t-il commenté. "C'est quelque chose d'énorme dans l'Histoire", son épouse Clotilde Courau, la mère de Vittoria et sa soeur Luisa (14 ans), a-t-elle ajouté.