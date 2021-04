Vittoria de Savoie indignée : la princesse lycéenne interpelle Emmanuel Macron

Après avoir manifesté dans les rues de Paris, Vittoria de Savoie s'est saisie de son compte Instagram pour interpeller le président de la République Emmanuel Macron. Ce 27 avril, la fille aînée du prince Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau a publié un message vidéo dans lequel elle demande "un baccalauréat égal pour tous les élèves de France". L'organisation des épreuves de l'édition 2021 est, comme l'an dernier, chamboulée par la crise sanitaire. Le 23 mars déjà, la princesse avait manifesté dans les rues de Paris avec plusieurs camarades.

"Monsieur le président, je me permets de vous déranger en enregistrant ce message, pour vous faire part de ma tristesse face à une injustice. Dans la devise de notre République, un mot n'est pas respecté, celui d'égalité", affirme d'abord la jeune étudiante de terminale scolarisée à Paris. La princesse Vittoria dénonce la différence de traitement entre les élèves inscrits dans des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, et ceux des lycées privés hors contrat.

"Nous avons souffert tous ensemble, nous avons été confinés comme eux, nous avons eu des cours par visioconférence au même titre que les élèves du privé sous contrat et du public. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a deux poids et deux mesures", l'adolescente de 17 ans a-t-elle ajouté. Il y a aussi une différence de traitement avec les lycéens de l'an dernier qui ont pu passer "le même bac, de la même façon, en contrôle continu" : "Que s'est-il passé cette année pour que nous ne soyons pas traités de la même façon ?"