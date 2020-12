Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie : Confidences sur leurs filles "très différentes"

Le prochain chef de la maison royale de Savoie sera... la princesse Vittoria ! Il y a près d'un an maintenant que son grand-père le prince Victor-Emmanuel, 83 ans, prétendant au trône d'Italie, a aboli la loi salique pour établir l'égalité des droits entre hommes et femmes dans sa succession. Un événement sur lequel le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et son épouse Clotilde Courau, les parents de Vittoria (bientôt 17 ans) et sa soeur Luisa (14 ans), sont revenus à l'occasion d'une interview accordée au magazine Point de vue et son hors-série 2020

Cela faisait près de 10 ans qu'Emmanuel-Philibert de Savoie discutait de ce grand changement avec son père. Si le prince Victor-Emmanuel et son héritier ont pris leur temps pour mettre en place cette nouvelle succession, c'est surtout pour que Vittoria et Luisa ne se retrouvent pas "exposées trop jeunes dans les médias" : "Nous souhaitions, Clotilde et moi, que notre fille aînée de sente libre, et surtout libre de dire ce qu'elle pense, a ainsi expliqué le prince de Venise et de Piémont, reconverti en restaurateur à succès à Los Angeles. J'ai senti chez elle un peu d'appréhension - je dois dire que j'ai moi-même été impressionné par l'ampleur prise par tout cela en Italie. Le soir de l'annonce, elle est venue me voir et m'a dit : 'Papa, je ne m'attendais pas à tout ça, quelle responsabilité ! Il faut que j'étudie encore davantage, il faut que je sois prête'."

Impressionnée, la princesse Vittoria était aussi "très touchée de la confiance que son grand-père lui témoigne", Clotilde Courau a-t-elle ajouté. "Elle se retrouve face à cette future responsabilité avec tout le sérieux qui la caractérise malgré son jeune âge." L'héritière et sa soeur suivent aujourd'hui des cours sur l'histoire de leur Maison, tout en poursuivant une scolarité classique. "Clotilde et moi voulons le bonheur de Vittoria, nous voulons qu'elle grandisse sereinement, qu'elle passe son bac, qu'elle termine ses études, Emmanuel-Philibert de Savoie a-t-il affirmé. Elle aura tout le temps d'apprendre, aux côtés de son grand-père ainsi qu'à mes côtés, et de se préparer à son futur rôle."