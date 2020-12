Emmanuel-Philibert de Savoie : Le prince vit chez Laeticia Hallyday, sa "soeur" de coeur

Entre Emmanuel-Philibert de Savoie et le clan Hallyday, c'est une histoire d'amitié qui dure, et ce malgré la disparition de Johnny en 2017. Installé à Los Angeles depuis plusieurs années, le prince de Venise et de Piémont est resté très proche de Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans). L'homme d'affaires de 48 ans s'est même installé dans la maison de la veuve à Los Angeles !

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue du 2 décembre 2020, celui qui est à la tête d'un food-truck et d'un nouveau restaurant sur la côte Ouest a en effet expliqué avoir posé ses valises dans la grande villa de Pacific Palisades, construite par Johnny Hallyday en 2010. "Laeticia Hallyday, qui est comme ma soeur (...), a la gentillesse de m'héberger chez elle. Je lui en suis très reconnaissant", le mari de Clotilde Courau a-t-il affirmé auprès de nos confrères. Vivre dans cette grande et confortable demeure de 1100 m², composée de 7 chambres, 8 salles de bain, un immense séjour, une salle de cinéma, une salle de gym et une piscine, ne va pas sans une certaine émotion, d'autant qu'elle est actuellement en vente...

"Il est toujours émouvant de se retrouver là où Johnny a vécu, le restaurateur a-t-il ajouté. Il y a de lui dans ce projet, car l'idée du food-truck est née lors d'une soirée à laquelle nous étions ensemble. Il avait suivi son avancement, mais est parti trop tôt pour le voir aboutir." Motivé par le succès de son food-truck de pâtes et pizzas italiennes, lancé il y a maintenant quatre ans et baptisé Le Prince de Venice, Emmanuel-Philibert de Savoie vient d'ouvrir son premier restaurant dans le quartier de Westwood.

Crise sanitaire oblige, la nouvelle adresse a dû se contenter d'une inauguration en petit comité... "La Covid-19 m'a dissuadé d'en organiser une telle qu'on l'entend d'habitude, le père de Vittoria et Luisa (16 et 14 ans) a-t-il ajouté. J'ai préféré inviter tout Westwood à une dégustation gratuite. Nous avons offert aux gens du voisinage une tranche de pizza ou des pâtes pour un moment partagé." Déjà, Laeticia Hallyday a promis de passer pour une part de Margherita, une fois qu'elle sera rentrée de Saint-Barth !