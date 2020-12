Laeticia Hallyday : Jalil Lespert l'accompagne dans un lieu hautement symbolique !

Trois ans déjà que Johnny Hallyday est décédé des suites d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Il avait 74 ans. Le Taulier s'est éteint dans sa maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) mais repose sur l'île de Saint-Barthélemy, qu'il aimait tant, dans le petit cimetière marin de Lorient.

Depuis sa disparition, sa veuve Laeticia et leurs deux filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans) se rendent auprès de lui à chaque mois de décembre pour honorer sa mémoire et se recueillir sur sa tombe avec les fans. 2020 ne déroge pas à la règle malgré le contexte sanitaire délicat. Sauf que cette année, Laeticia Hallyday est accompagnée d'une personne qui compte énormément pour elle : son compagnon Jalil Lespert.

Bien qu'ensemble depuis quelques mois à peine, la veuve de 45 ans et le réalisateur et acteur de 44 ans ne cessent de franchir de grandes étapes : ils se sont rapidement présentés leurs amis et leurs familles et se sont confinés ensemble à Marnes-la-Coquette. La dernière en date, se rendre ensemble à Saint-Barthélemy.

Lundi 30 novembre, Jalil Lespert a posté une photo sur son compte Instagram pour annoncer qu'il est du voyage à Saint-Barth. L'ex de Sonia Rolland a choisi de partager une image prise à l'entrée du cockpit de l'avion le menant sur la magnifique île des Antilles françaises. Le compagnon de Laeticia Hallyday n'a rien mis en légende mais à seulement ajouté Saint-Barth dans la localisation. De son côté, la maman de Jade et Joy n'a encore rien publié mais ce n'est certainement qu'une question de temps...