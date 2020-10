Jalil Lespert amoureux de Laeticia Hallyday : retour sur sa vie sentimentale

Elle a allumé le feu dans son coeur. Jalil Lespert, que l'on pensait célibataire depuis l'année 2018, roucoule d'amour depuis quelques jours auprès de Laeticia Hallyday. Une idylle que ni l'un ni l'autre n'avait préméditée. Selon les informations du magazine Voici, le réalisateur aurait contacté la veuve de 45 ans pour discuter d'un projet de biopic consacré au Taulier... jusqu'à ce que la relation à distance ne prenne une autre tournure, qu'une rencontre ait lieu à Paris et que chacun profite des vacances de la Toussaint pour que les enfants se rencontrent.

Après 9 ans d'amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction

Si Laeticia Hallyday a vécu quatorze beaux mois dans les bras de Pascal Balland, Jalil Lespert était devenu un grand solitaire. Lui, que l'on avait l'habitude de voir si complice avec Sonia Rolland, vivait son célibat en toute discrétion. Il faut dire que leur relation a duré des années et qu'elle les a marqué l'un comme l'autre. Ils s'étaient rencontrés en 2009 lors d'une séance photo pour l'Uomo Vogue, consacrée à l'Afrique. "Après 9 ans d'amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction, annonçait le réalisateur sur Instagram, le jeudi 25 octobre 2018. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d'apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent mais, grâce à elle, notre avenir restera d'une manière ou d'une autre commun."

Je donnais de mon temps et de mon énergie sans recevoir autant en retour

Avant cette romance, le brillant cinéaste avait connu l'amour avec l'actrice Bérangère Allaux. Ils avaient eu, ensemble, deux enfants : Aliosha et Gena. Concernant la petite dernière du clan, Kahina, qui fêtera prochainement ses 10 ans, Sonia Rolland et Jalil Lespert avaient opté pour une garde alternée. Cette rupture, d'ailleurs, était l'initiative de la jeune maman, comme elle l'expliquait quelques années après leur séparation dans un long entretien accordé à Paris Match.

"Les gens me demandaient pourquoi je maigrissais, se souvenait-elle. Je me consumais de l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre, déçue de me rendre compte à quel point je donnais de mon temps et de mon énergie sans recevoir autant en retour. Lorsque je suis en couple, je crée un cocon protecteur. Les hommes que j'ai rencontrés ont eu tendance à se reposer sur leurs lauriers. Ils se sentent dans un tel confort que plus aucun effort n'est fait [...] Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. Entre ses tournages et mes projets, nous nous sommes éloignés. Pourtant, j'en rêvais, mais je me suis rendu compte que nous n'avions jamais été une équipe..."