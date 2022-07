Jalil Lespert : Rarissime photo de ses filles Gena et Kahina, qui ressemble trait pour trait à Sonia Rolland

Laeticia Hallyday nage dans le bonheur depuis deux ans. Si l'absence de Johnny Hallyday se fait toujours ressentir, la veuve du rocker a retrouvé le sourire dans les bras du réalisateur Jalil Lespert. Depuis que leurs regards se sont croisés, les tourtereaux ne se sont plus jamais quittés. Un coup de foudre bien parti pour s'installer dans la durée. Le couple a donc passé les étapes avec brio. En plus d'avoir acquis une maison à Los Angeles, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert se sont présentés à leurs enfants respectifs. Et tout semble se passer comme sur des roulettes pour la famille recomposée.

Quand Laeticia Hallyday n'est pas de passage à Paris, où elle tente, sans succès, de vendre la maison de Marnes-la-Coquette, elle emmène ses filles Jade, 17 ans et Joy, 14 ans, sur l'île de Saint-Barthélémy où elles avaient leurs habitudes avec Johnny. Mais depuis deux ans, les vacances se déroulent souvent en la présence de Jalil Lespert. Cette année, petite nouveauté : ses enfants, du moins Gena, 17 ans (née de sa relation avec Bérangère Allaux) et Kahina, 11 ans (fruit de ses amours avec Sonia Rolland), ont elles aussi été conviées.

Dans sa story Instagram (voir diaporama), Jalil Lespert a dévoilé un cliché de ses deux filles, Gena embrassant tendrement sa demi-soeur sur la joue pendant une cérémonie de baptême à Lorient. L'opportunité parfaite de constater que la jeune Kahina est déjà le portrait tout craché de sa célèbre maman. La petite fille affiche une moue boudeuse, digne d'un vrai mannequin, une carrière embrassée également par sa maman.

Jalil Lespert et Sonia Rolland sont restés neuf ans ensemble. Une histoire débutée par un coup de foudre lors d'une séance photo. À peine quelques mois plus tard, Kahina pointait le bout de son nez. L'amour n'aura finalement pas duré. En octobre 2018, Jalil Lespert et Sonia Rolland mettent un terme à leur relation, restant en bons termes pour le bien-être de leur fille : "On s'entend très bien tu sais, pour notre fille, avait-elle confié à Bernard Montiel sur RTL. Donc moi je suis heureuse pour lui s'il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse." Une fin comme on les aime !