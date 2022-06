Hommage à Johnny Hallyday : Laeticia, Jade et Joy meurtries par la tristesse, Mamie Rock en soutien

L'année 2017 semble si proche et si lointaine à la fois. C'est durant le mois de décembre de cette époque tragique que la France a perdu son emblème, le roi du rock, l'idole des jeunes, le Taulier, Monsieur Johnny Hallyday. Pour sa veuve, Laeticia Hallyday, et leurs filles Jade et Joy - 17 et 13 ans -, l'émotion est toujours très vive dès qu'un souvenir ressurgit du passé. C'est pourquoi mère et filles se sont rendues en France, à Paris, le 15 juin 2022, pour déposer des bouquets de fleurs au pied de la sculpture érigée en l'honneur de l'artiste sur le parvis de la salle Accor Hotels Arena. Ce jour-là, Johnny aurait eu 79 ans.

Les larmes ont coulé, à flot, sur leurs joues rougies de tristesse. Heureusement, Laeticia, Jade et Joy ont pu compter sur le soutien de quelques membres de leur cercle proche. A leurs côtés : Elyette Boudou, tendrement surnommée Mamie Rock, mais aussi Liliane Jossua et Marie Poniatowski. Quelques fans de Johnny Hallyday étaient également présents, et en ont profité pour faire quelques photographies avec le trio. Mais ceux-ci n'étaient pas venus en masse dans le 12e arrondissement de Paris. Ils étaient majoritairement réunis, un peu plus à l'ouest, en l'église de la Madeleine, là où ils ont l'habitude de se recueillir depuis la mort du chanteur.

Unies par le deuil, Laeticia Hallyday et ses deux filles ont profité de ce déplacement pour passer un moment en famille. Rester soudées dans l'adversité. La veille de cet anniversaire, que Johnny n'a pas pu fêter, Jade et Joy avaient passé la soirée avec leur grand-père, André Boudou, à l'occasion d'un dîner chez Costes, accompagnées de leur maman, bien sûr. Elles se sont finalement envolées en direction de Saint-Tropez, sans Jade mais avec Jalil Lespert, pour passer un week-end sur un bateau avec des amis. Encore une fois, c'était un moment doux-amer pour la veuve de Johnny, qui l'a toujours dans la peau. Elle ne s'était pas rendue en cette ville depuis une vingtaine d'années, alors qu'elle était, en ce temps-là, main dans la main avec son homme...