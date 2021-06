Johnny Hallyday : Les sosies du Taulier allument le feu, en son honneur, en l'église de La Madeleine !

Le temps passe et c'est à peine croyable : Johnny Hallyday nous a quittés il y a plus de trois ans. Les prémices de la période estivale sont toujours rudes pour les fans du Taulier. Le 15 juin 2021, l'artiste aurait eu 78 ans et aurait célébré cet incroyable anniversaire avec son épouse Laeticia ainsi que tout le reste de sa petite tribu. Malheureusement, un cancer l'a emporté, maudit crabe ! C'est pourquoi l'église de la Madeleine, située dans le huitième arrondissement de Paris, a ouvert ses portes au rock'n'roll... une fois encore.

Alors que la France pleurait la disparition de Johnny Hallyday, le père Bruno Horaist, curé de La Madeleine, recevait très volontiers les fidèles du chanteur pour l'honorer chaque 9 du mois. Désormais, ces messes-concerts ne sont plus organisées que deux fois par ans. Les 15 juin, l'anniversaire de l'artiste, et le 9 décembre, jour de ses obsèques. Comme le veut la tradition, les fidèles se sont à nouveau réunis cette année pour décorer le lieu sacré à l'effigie de l'Idole des jeunes. Des sosies sont même venus pousser la chansonnette entre ces quatre murs à l'acoustique formidable.

Les fans privés des messes mensuelles

Le père Horaist est connu, entre autres, pour avoir transformé ses messes traditionnelles en l'honneur de Johnny Hallyday. "Souviens-toi de Jean-Philippe, plus connu sous le nom de Johnny", a-t-il notamment inclut dans une prière, avant de laisser la foule conclure par un vibrant Que je t'aime. Malheureusement, à cause de la pandémie de Covid-19, mais aussi parce qu'il faut tourner la page, l'homme de foi n'accepte plus de se prêter au jeu que deux fois dans l'an. "Cela ressemble aux concerts de Johnny, expliquait le curé au journal Le Parisien fin 2019. La ferveur est intacte, l'émotion immense. C'est fou le besoin qu'ils ont de se retrouver. Mais je n'en ferai plus que pour l'anniversaire et les obsèques de Johnny, le 15 juin et le 9 décembre. Les fans vont être orphelins mais c'est beaucoup d'organisation pour moi. Et il faut qu'ils fassent leur deuil." Rendez-vous, donc, au mois de décembre...