Laeticia Hallyday entre larmes et joie pour les 78 ans de Johnny : drôle de photo et mots d'amour

Plus de trois ans après sa mort, l'esprit de Johnny est toujours aussi présent. Ce 15 juin 2021, ses proches multiplient les photos et petits mots pour célébrer ce qui aurait été son 78e anniversaire. Après David Hallyday et Laura Smet, c'est au tour de Laeticia Hallyday de rendre hommage au Taulier sur Instagram. Alors qu'elle vient d'entamer un nouveau road trip en Californie sur les traces de son défunt mari, la veuve de 46 ans a partagé un message à coeur ouvert.

Laeticia Hallyday a d'abord relayé une vidéo souvenir d'elle et ses filles, Jade et Joy (16 et 12 ans), prise lors de l'hommage qu'elles avaient organisé sur une plage de Los Angeles l'an dernier, déjà pour l'anniversaire du rockeur. Avec la chanson Je te promets en fond sonore, la veuve et ses filles apparaissent vêtues de blanc, échangeant des câlins face à l'océan. "Dans notre âme, dans notre coeur au quotidien. L'amour gagne toujours. Joyeux anniversaire mon amour", Laeticia Hallyday a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Dans la foulée, sur Instagram toujours, la jolie blonde a relayé une joyeuse photo souvenir d'elle au côté de Johnny, prise lors d'une fête. "Ce n'est pas un jour comme les autres, cela ne l'a jamais été. Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d'amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd'hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les coeurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l'éternité. Joyeux Anniversaire mon amour. Je t'aime pour toujours", la veuve a-t-elle témoigné avec tendresse.