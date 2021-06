Johnny Hallyday : Photo symbolique et tendre clin d'oeil de David pour ses 78 ans

"Je m'appelle Jean-Philippe Smet. Je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin en 1943. Je suis né dans la rue..." Nul doute que ce 15 juin 2021, le tube mythique du regretté Johnny Hallyday résonnera dans les oreilles de ses milliers de fans. Et peut-être aussi dans celles de son fils David ?

Sur son compte Instagram, David Hallyday n'a pas oublié de rendre hommage à son père, qui aurait fêté son 78e anniversaire si le cancer n'avait pas eu raison de lui. Postant une photo de lui mettant littéralement la tête dans la gueule du loup, il écrit en légende de cet hommage décalé mais ô combien symbolique : "L'histoire est riche en légendes avec les loups... emblématiques. Il n'était pas rare qu'il soit vénéré tel un Dieu... surtout aujourd'hui !" Une manière de rappeler que son père Johnny était un Dieu dans son domaine, celui de la musique.

L'interprète d'Allumer le feu, Marie, L'Envie, Noir c'est noir et de dizaines d'autres tubes légendaires aimait particulièrement cet animal que l'on retrouvait régulièrement dans son univers. Il s'était d'ailleurs fait tatouer un loup sur le corps. Plus récemment, dans le clip de Pardonne-moi - tiré de son dernier et excellent album Mon pays c'est l'amour - on pouvait voir une fausse Laeticia Hallyday admirant un loup apparaitre soudainement auprès d'elle...