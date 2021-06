Johnny Hallyday : Laeticia organise un grand concert hommage, David et Laura invités

Il aura fallu plus de deux ans à Laeticia Hallyday pour réussir à mener ce projet qui lui tenait tant à coeur à bien, la veuve de Johnny Hallyday est enfin arrivée au bout de ce long chemin.

Comme l'a annoncé dès hier soir Le Parisien puis l'AFP, un grand concert en hommage à Johnny Hallyday se déroulera le 14 septembre 2021 à l'AccorHotels Arena, à Paris. Ce show symphonique organisé en étroite collaboration avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'équipe de l'AccorHotels Arena et la société de production DMLS TV (qui appartient à Mathieu Vergne et Anne Marcassus, amie très proche de Johnny) réunira un orchestre symphonique, donc, les musiciens de Johnny mais aussi de très nombreux artistes : Pascal Obispo, Patrick Bruel, Maxim Nucci, alias Yodelice, Gérald De Palmas, Gad Elmaleh, Calogero, Julien Doré, Louane, Christophe Maé, Kendji Girac, Slimane... Un sacré programme sous la houlette d'Yvan Cassar, qui a travaillé de longues années avec Johnny et qui connaît parfaitement son univers musical !

Les bénéfices du concert reversés à des associations

Alors que la culture reprend ses droits et que les grandes salles de spectacle commencent à nouveau à accueillir du public - à l'instar du concert test d'Indochine organisé le week-end dernier à l'AccorHotels Arena en présence de 5000 spectateurs et de nombreuses personnalités politiques - 10 000 personnes pourront assister au concert hommage à Johnny Hallyday. Le spectateurs seront assis, sans distanciation mais sans aucun doute masqués et munis d'un pass sanitaire. Les places seront mises en vente dès demain, jeudi, avec un premier tarif de billet autour de 35 euros. "Les bénéfices de cette soirée coproduite seront reversés à des associations", précise Le Parisien.

Le dispositif prévu est de grande envergure puisque le concert hommage sera diffusé à la télévision, de quoi ravir aussi tous les fans de Johnny qui n'auront pas pu avoir de billets. "Ce sera une grande célébration avec pour titre Johnny Hallyday : que je t'aime", a commenté Nicolas Dupeux, directeur de l'AccorHotels Arena.

Cette grande journée hommage à Johnny - qui débutera avec l'inauguration, par sa veuve Laeticia et Anne Hidalgo, d'une grande statue qui le symbolisera - marquera peut-être les retrouvailles entre Laeticia Hallyday et Laura Smet et David Hallyday, les deux grands enfants de Johnny. La hache de guerre a été enterrée depuis des mois avec la finalisation de l'héritage et Laeticia les a invités au concert hommage.

"En baptisant cette esplanade au nom de Johnny Hallyday, c'est un cadeau inestimable qui nous est offert à nous, sa famille, mais aussi à tous ceux qui l'aiment et continuent de porter en eux sa musique, sa liberté", estime Laeticia Hallyday

Le choix de l'AccorHotels Arena (ex-Bercy) ne doit absolument rien au hasard puis Johnny Hallyday s'y était produit plus de 100 fois durant sa carrière. Jamais aucun autre artiste masculin n'a égalé ce record. La journée hommage aurait dû se dérouler le 15 juin prochain, date de son anniversaire, mais l'évènement a dû être décalé en raison de la crise sanitaire. La fête n'en sera que plus belle le 14 septembre prochain, clin d'oeil à son premier Bercy qui avait eu lieu le 15 septembre 1987.