Laeticia Hallyday, Laura Smet et l'héritage de Johnny : un accord enfin trouvé

Laeticia Hallyday et Laura Smet ont trouvé un accord dans l'épineux dossier de l'héritage de Johnny Hallyday qui les a tant déchirées.

Après plus de deux ans de bataille judiciaire, la guerre est enfin terminée entre la veuve du Taulier et sa fille. Dans un communiqué transmis à l'AFP dans l'après-midi du vendredi 3 juillet 2020, maître Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday, annonce qu'un accord a été trouvé entre les deux parties.

"Johnny Hallyday, décédé il y a deux ans et demi, avait pris à l'égard de son épouse et de ses deux enfants mineurs des dispositions patrimoniales précises et protectrices en 2014. Son épouse Laeticia s'est toujours montrée fidèle à ses choix et respectueuse des engagements qu'elle avait pris auprès de son mari, écrit l'avocat. Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de a sérénité qui doit habiter chaque famille."

C'est pourquoi, "un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday".

"Laeticia s'en réjouit et forme le voeu d'un retour à la vie généreuse et apaisée que son mari avait souhaitée pour elle et ses enfants", indique maître Gilles Gauer. "Elle réitère son souhait que l'accord proposé s'étende prochainement à David Hallyday", conclut le communiqué.

Contacté par l'AFP, Me Gauer s'est refusé à donner davantage de détails sur le contenu de cet accord.

Laeticia Hallyday a profité de son récent retour à Paris avec Jade et Joy pour finaliser les termes de son accord avec Laura Smet.