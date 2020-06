Laeticia Hallyday : Enfin de retour en France, radieuse, avec Jade et Joy

Cela faisait quelques semaines que Laeticia Hallyday tentait d'opérer un retour en France, elle y est finalement parvenue ! Jeudi 18 juin 2020, la veuve du rockeur Johnny Hallyday a atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris avec ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Crise sanitaire oblige, c'est masqué que le trio a été aperçu en train de récupérer ses bagages. Le sourire aux lèvres et ne manquant pas d'attention envers ses protégées, confortablement vêtues en jogging et pull, Laeticia Hallyday semblait tout simplement heureuse de revenir au pays.

Il faut dire que le temps a pu lui paraître bien long à Los Angeles pendant ces quatre mois de confinement au cours desquels elle a toutefois pu s'occuper en s'initiant à TikTok mais aussi rendre un doux et intime hommage à son défunt mari lors d'un moment émouvant sur une plage californienne. Le 15 juin 2020, Johnny aurait en effet fêté ses 77 ans. Sur Instagram, sa famille et ses proches ont dévoilé quelques photos à sa mémoire. Mais si Laeticia Hallyday garde une place précieuse pour le Taulier dans son coeur, elle l'a désormais ouvert à un autre, son compagnon Pascal Balland, dont elle a été séparée en raison de l'épidémie de coronavirus. Habitués à vivre une relation à distance, c'est toutefois la première fois qu'ils restaient éloignés l'un de l'autre aussi longtemps. D'ailleurs, la belle blonde de 45 ans aurait voulu précipiter leurs retrouvailles en réservant un vol direction Paris beaucoup plus tôt, mais en vain, comme le révélait le magazine Closer le 5 juin dernier.

En outre, la maman de Jade et Joy a des affaires importantes à régler dans la capitale. En effet, il est temps pour elle de sceller l'accord définitif concernant l'héritage de Johnny. Après plus de deux ans de bras de fer judiciaire avec Laura Smet et David Hallyday, le litige entre les deux parties devrait prendre fin. Laeticia Hallyday a fini par céder aux pressions de ses beaux-enfants, lesquels réclamaient que les tribunaux français (et non américains) arbitrent le différend familial. Après que la justice leur a donné raison, Laeticia et ses équipes ont renoncé àe faire appel, de quoi apaiser les tensions. Ainsi, les quatre enfants de Johnny, David, Laura, Jade et Joy, devraient se partager les avoirs de sa discographie ainsi que des parts des propriétés de Marne-la-Coquette et de Saint-Barthélemy.