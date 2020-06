Laeticia Hallyday et Pascal Balland séparés : patience pour leurs retrouvailles

En se mettant en couple à l'été 2019, après leur rencontre sur l'île de Saint-Barthélemy, Laeticia Hallyday et Pascal Balland savaient qu'ils s'engageaient dans une relation longue distance. Ce pari, la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) et le restaurateur parisien l'avaient jusque-là toujours relevé haut la main. Mais la crise sanitaire mondiale et la pandémie de coronavirus sont venues perturber le parfait équilibre qu'ils avaient réussi à construire.

D'ordinaire séparés durant plusieurs semaines, Laeticia Hallyday (45 ans) et Pascal Balland (47 ans) ne sont jamais restés aussi longtemps loin l'un de l'autre. Les milliers de kilomètres entre Los Angeles et Paris commencent sérieusement à leur peser et maintenant que la situation s'est assouplie, avec la levée du confinement en France, Laeticia Hallyday espérait pouvoir revenir dans l'Hexagone.

Dans son numéro du 5 juin 2020, le magazine Closer révèle que la veuve de Johnny Hallyday aurait aimé réserver une place sur l'un des rares vols reliant Paris à Los Angeles... mais elle n'y est malheureusement pas parvenue. La maman de Jade et Joy va donc encore devoir patienter pour revoir celui qui partage sa vie amoureuse depuis bientôt un an. L'attente devrait durer au minimum jusqu'au 20 juin pour savoir si elle pourra voyager jusqu'à Paris.

Revoir son amoureux aurait fait beaucoup de bien à Laeticia Hallyday en cette période difficile à plusieurs égards. D'abord en raison du coronavirus qui a fait plus de 29 000 morts en France et bien plus encore aux Etats-Unis, mais aussi en raison du contexte social très tendu après la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis. Laeticia Hallyday a vu le visage de son quartier de Pacific Palisades changer, les boutiques sont barricadées pour résister aux nombreuses manifestations, dont certaines dérapent parfois et font de nombreux dégâts.

En attendant de pouvoir se retrouver, se serrer l'un contre l'autre et s'embrasser, Laeticia Hallyday et Pascal Balland devront continuer à entretenir la flamme avec de douces attentions. Au début du mois d'avril, Laeticia révélait sur Instagram avoir reçu un magnifique bouquet de son homme. Pascal Balland a eu le droit au même cadeau le mois suivant. "Merci merci mon amour", avait alors répondu le restaurateur parisien propriétaire de trois établissements dans la capitale : les pizzerias de luxe Marzo rive droite et rive gauche et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement.