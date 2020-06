Laeticia Hallyday - Délicate attention à Pascal Balland : "Merci mon amour"

Ils se manquent énormément, mais l'heure des retrouvailles n'a pas encore sonné pour Laeticia Hallyday et Pascal Balland. Les deux amoureux sont séparés depuis de longues semaines en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de sévir dans le monde et qui touche encore très durement le continent américain. Laeticia Hallyday (45 ans) se trouve à Los Angeles (dans sa maison de Pacific Palisades) avec ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), tandis que Pascal Balland (47 ans) est de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, où le restaurateur est durement touché par la crise du fait de la fermeture de ses trois établissements, les pizzerias de luxe Marzo rive droite et gauche et le bistrot Cinq-Mars dans le 7e arrondissement.

En cette période délicate, qui trouvera une accalmie avec la réouverture prochaine des restaurants parisiens (si tout va bien à la fin du mois de juin), Pascal Balland peut compter sur Laeticia Hallyday pour égayer ses journées. Sa compagne lui a fait parvenir un joli cadeau depuis Los Angeles, un bouquet de fleurs qu'il n'a pas manqué de montrer sur Instagram, une story que Laeticia a repartagée dans la journée du vendredi 29 mai 2020. "Waouh !!! Grazie mi amore" (Merci mon amour), a commenté le restaurateur parisien, visiblement très satisfait du choix de sa compagne.

Depuis le début du confinement, Laeticia Hallyday et Pascal Balland entretiennent la flamme avec des attentions délicates. Au début du mois d'avril, monsieur avait envoyé un magnifique bouquet, ce qui avait fait chavirer le coeur de Laeticia. Peu de temps avant, à l'occasion de l'anniversaire de Laeticia, il lui avait envoyé un "Love You" via Instagram, avec une photo d'eux deux remontant à quelques semaines, lorsqu'ils avaient passé quelques jours de vacances dans la station de ski de Big Sky, située dans le parc national de Yellowstone (Montana). Une escapade de quelques jours avec leurs filles respectives, durant laquelle les tourtereaux s'étaient montrés particulièrement câlins à défaut de dévaler les pistes. Pascal Balland était en effet blessé à la cheville...

Et quand Pascal Balland croise un coeur sur un trottoir, il ne peut s'empêcher de l'envoyer à sa belle. Vraiment trop mignon !