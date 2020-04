Laeticia Hallyday gâtée par Pascal Balland: adorable cadeau malgré l'éloignement

Lorsque Laeticia Hallyday (45 ans) et Pascal Balland (47 ans) se sont mis en couple en août 2019, lors de vacances sur l'île de Saint-Barthélemy, ils savaient que leur histoire d'amour impliquerait de longues périodes sans se voir. Mais celle que vivent la veuve de Johnny Hallyday et le restaurateur parisien en ce moment est toute particulière.

Séparés depuis plusieurs semaines, Laeticia Hallyday et Pascal Balland sont plongés dans l'inconnu. L'un et l'autre sont confinés dans la ville où ils résident, en raison de la pandémie de coronavirus, et ne peuvent pas encore connaître la date de leurs retrouvailles. Elle dans sa maison de Pacific Palisades, à Los Angeles, avec ses deux filles, Jade (15 ans) et Joy (11 ans), et lui dans son appartement du quartier des Batignolles, à Paris.

Malgré l'éloignement physique, Pascal Balland sait entretenir la flamme. Dimanche 5 avril 2020, Laeticia Hallyday a révélé dans ses stories Instagram qu'elle avait reçu un cadeau adorable de la part de son compagnon. Le restaurateur parisien a envoyé un magnifique bouquet de fleurs à sa belle et il n'a pas plaisanté sur la taille. Cette jolie surprise a eu l'effet escompté, comme le prouve le grand sourire affiché par Laeticia aux côtés de sa chienne Cheyenne. "Merci @pascalitoballand. Tu as fait ma journée", a commenté la veuve de Johnny. "Tu manques", a-t-elle ajouté, avec un petit coeur qui bat.

Ce n'est pas la première fois que Pascal Balland lui témoigne son amour depuis le début du confinement. Le 18 mars dernier, à l'occasion de l'anniversaire de Laeticia, il lui avait envoyé un "Love You" via Instagram, avec une photo d'eux deux remontant à quelques semaines, lorsqu'ils avaient passé quelques jours de vacances dans la station de ski de Big Sky, située dans le parc national de Yellowstone (Montana). Une escapade de quelques jours avec leurs filles respectives, durant laquelle les tourtereaux s'étaient montrés particulièrement câlins à défaut de dévaler les pistes. Pascal Balland était blessé à la cheville et Laeticia avait choisi de rester à ses côtés pendant que Jade et Joy skiaient avec leur ami Philippe Stouvenot, qui les hébergeait.

Depuis que le confinement a été instauré en Californie, Laeticia Hallyday prend son mal en patience auprès de ses deux filles, de leurs deux chiens Santos et Cheyenne qu'elle promène dans le quartier, mais également de Maryline Issartier - la nounou de Jade et Joy qui est également l'une de ses proches amies - et de son ami Jean-Claude Sindres et sa femme Éléonore. C'est avec eux qu'elle avait fêté ses 45 ans en petit comité le 18 mars dernier.