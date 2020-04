Laeticia Hallyday et ses filles de sortie : masquées, elles profitent du soleil

Voyant ce qui se passait en Chine et en Europe, la Californie a été le premier état américain à prendre des mesures dans la lutte contre le coronavirus, sans attendre que le décrié président républicain, Donald Trump, ne réagisse. Résultat : depuis mars, la population est appelée à se confiner. Mais sans contrôle de police. Des règles plus souples qui soulagent Laeticia Hallyday, ravie de sortir avec ses filles et ses chiens Santos et Cheyenne.

Depuis plusieurs jours, Laeticia Hallyday (45 ans) a une activité favorite pour s'occuper et prendre l'air en cette période de confinement : sortir Cheyenne, sa chienne. Une magnifique chienne adoptée en septembre 2016 par son regretté mari le chanteur Johnny Hallyday qui l'avait trouvée au bord de la route lors d'un road trip à moto. La famille possédait un autre chien, Santos. Épargnée par le fait devoir remplir à la main une attestation de sortie, la jolie blonde profite donc de ces promenades pour embarquer aussi avec elle ses deux filles adorées : Jade (15 ans) - qui a lancé un compte Instagram en 2018 pour Cheyenne - et Joy (11 ans).

Samedi 4 avril 2020, profitant d'un beau soleil et de températures clémentes, le trio a ainsi été vu se promenant non loin de son domicile, dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Laeticia Hallyday, qui suit avec attention la situation autour du coronavirus et a même apporté son inattendu soutien au professeur Raoult, avait pris le soin de porter un masque et d'en faire porter à ses filles. La veuve du rockeur, qui avait opté pour un look streetwear et casquette sur la tête, a été rejointe pour sa sortie par sa copine Christina Apostolidou, elle aussi venue avec son chien, prénommé Bono !

Un peu plus tôt, Laeticia Hallyday prenait la parole sur Twitter afin de partager sa peine suite à la mort du chanteur Bill Withers, dont elle était une grande fan. "Tristesse. RIP #BillWilthers. Ses chansons m'ont aidé à comprendre, accepter tant d'aspects différents de la vie. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas une chanson de lui. Il va nous manquer", a-t-elle écrit.