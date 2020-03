Luana Belmondo n'est plus la marraine de Jade Hallyday, rupture avec Laeticia

Luana Belmondo ne le cache pas, elle aime contrôler son entourage et le diriger comme elle l'entend. "Je suis quelqu'un qui s'impose. Je voudrais que tout passe par moi, j'ai tendance à tout gérer. Si l'un de mes fils vient et que je ne suis pas là, je suis capable de piquer une petite crise de jalousie. J'ai tendance à vouloir contrôler la vie des gens autour de moi, de ma filleule aussi...", confie-t-elle ce jeudi 19 mars au magazine Gala. L'hebdomadaire pense alors que la spécialiste de la cuisine italienne parle de Jade Hallyday, dont elle était la marraine aux dernières nouvelles. Eh bien non ! "Non, une autre. J'ai appris par la presse que Jade n'était plus ma filleule, révèle Luana Belmondo, avec regret. Mais elle reste dans mon coeur."

La femme de 49 ans de Paul Belmondo informe les lecteurs qu'elle n'a plus de contact avec Laeticia Hallyday "depuis un moment" et confie que cette prise de distances lui fait de la peine. "Une rupture amicale, c'est comme une rupture amoureuse. Mais la vie en a décidé ainsi. Le respect du choix de l'autre a pris le dessus. La résilience reste la seule façon d'accepter", partage-t-elle, sans laisser place à l'amertume. Impossible alors de ne pas se souvenir de toutes les déclarations passées de Luana Belmondo sur Laeticia.

En juin 2018, elle avait par exemple expliqué au Figaro comment la veuve de Johnny Hallyday avait changé sa vie. Lorsque Laeticia avait été attaquée de toutes parts après le décès de son mari, elle avait pu compter sur le soutien de nombreuses amies, dont Luana. "Ne te venge jamais, assieds-toi et attends, les personnes qui t'ont blessé normalement se détruisent entre elles", avait-elle publié en mars 2018 sur sa page Instagram.