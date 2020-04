Bill Withers : L'artiste soul est mort de "complications cardiaques"

Le chanteur de Soul Bill Withers est mort à 81 ans, a annoncé la famille de l'artiste. Auteur-compositeur-interprète emblématique des années 1970, il était notamment célèbre pour ses titres incontournables Ain't No Sunshine et Lean on Me. Selon l'AFP, il serait mort des suites de "complications cardiaques", en pleine crise de coronavirus.

Sa famille s'est exprimée dans un communiqué : "Nous sommes dévastés par la perte de notre mari et père bien-aimé et dévoué. Un homme solitaire, avec un coeur qui voulait se connecter au monde entier. Avec sa poésie et sa musique, il parlait honnêtement aux gens et faisait le lien entre eux. Sa vie est aussi privée que celle de sa famille et de ses amis intimes, et sa musique appartient à jamais au monde. En ces temps difficiles, nous prions pour que sa musique soit une source de réconfort et de divertissement, car les fans s'attachent à leurs proches."

Dans sa jeunesse, Bill s'était engagé dans l'United States Navy avant de s'installer à Los Angeles en 1967. Il commence à travailler pour l'usine Ford et tente de se faire repérer en chantant dans les juke joints, des clubs informels. Bill a enregistré neuf albums entre 1971 et 1985 avec plusieurs titres devenus de grands succès comme Just the Two of Us, Lovely Day ou encore Kissing My Love.