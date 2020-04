Coronavirus - Julien Geloën (Secret Story): Son père hospitalisé, "l'air manque"

Julien Geloën a remporté en 2016 la dixième saison de Secret Story et a fait depuis un sacré bout de chemin. DJ, influenceur, youtubeur : le beau gosse a su se reconvertir après son passage dans la télé-réalité. Actuellement confiné avec ses proches, il a annoncé une mauvaise nouvelle il y a quelques jours à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Son père est touché par le coronavirus et est hospitalisé. Jeudi 2 avril 2020, il a donné de ses nouvelles.

C'est au cours d'une séance de questions/réponses organisée sur Instagram que Julien en a dit plus. Lui qui ne perd pas le sourire a pourtant fait savoir que l'état de santé de son papa n'était pas bon. Il a déclaré : "Il est toujours à l'hôpital, ça allait de pire en pire, puis avant-hier on nous a dit que ça allait mieux, qu'il reparlait un peu, ça m'a fait grave du bien." Malheureusement, les choses ont évolué. Il poursuit : "Mais direct nouveau coup de fil de l'hôpital, la fièvre remonte, l'air manque... Impossible de prévoir avec ce foutu virus, je vous tiens au courant."

Malgré cette dure nouvelle et cette terrible attente, surtout que les visites dans les hôpitaux sont interdites, Julien Geloën tente de garder sa bonne humeur. Peut-être pour soutenir sa mère, avec qui il est confiné.

Soutenu par sa communauté, qui est très bienveillante, Julien Geloën a remercié il y a quelques jours ses abonnés. Il posait avec sa maman et avait écrit : "On voulait juste vous dire merci." Nous lui souhaitons ainsi qu'à toute sa famille beaucoup de courage et surtout, on l'espère, un bon rétablissement à son papa.