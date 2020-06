George Floyd - Sa fille Gianna (6 ans) parle : "Mon père a changé le monde"

Stephen Jackson a ensuite pris le relais face aux journalistes. L'ancien joueur de NBA de 42 ans était proche de George Floyd. Tout comme lui, l'ex-ailier des Spurs est né à Houston (Texas) et il a passé ses années lycée avec lui. Stephen Jackson conservait une relation très étroite avec celui qui venait d'emménager dans le Minnesota et le considérait comme son jumeau.

Lors de la conférence de presse, il a fait une grande promesse en prenant la relève de l'ex-femme de son ami au micro : "Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses dont elle va manquer, mais je serai là pour pallier cela. Je la conduirai à l'autel. Je serai là pour elle. Je serai là pour essuyer tes larmes. Je serai là pour toi et pour Gigi. Floyd n'est peut-être plus là, mais je suis là pour elle, je suis là pour obtenir justice, et on va obtenir justice pour mon frère."

Devant la mairie de Minneapolis, l'ancien basketteur professionnel a pris Gianna sur ses épaules et lui a fait dire : "Mon papa a changé le monde !"