Laeticia Hallyday : Déhanché sensuel avec Joy pour la fête des Mères

Laeticia Hallyday est devenue accro à TikTok ! La veuve de Johnny Hallyday et sa fille Joy ont partagé une nouvelle vidéo de danse le 10 mai 2020. Sur le titre Laxed de Jawsh 685, mère et fille ont partagé leur nouvelle chorégraphie avec leurs fans. Habillée d'un jogging, Joy montre à sa maman les mouvements à réaliser. Consciencieuse, la compagne de Philippe Balland tente de suivre les pas et le déhanché de sa fille. Très complice, le duo mère-fille ne peut s'empêcher de s'enlacer tendrement à la fin de la vidéo. En légende, Laeticia écrit : "Répétitions avant la fête des Mères... Je t'aime mon petit amour" - le tout accompagné du hashtag amour inconditionnel.

Deux jours auparavant, les deux danseuses en herbe avaient déjà posté une vidéo de danse sur TikTok sur le titre Roses de l'artiste SAINt JHN. Une vidéo qui avait été likée par de nombreux fans, mais aussi par des célébrités comme Alessandra Sublet - amie proche de Laeticia - ou, plus inattendu, par l'acteur Mickey Rourke.

Confinée avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) et avec leur nourrice Maryline Issartier dans leur propriété de Pacific Palisades à Los Angeles, Laeticia a récemment décidé de participer au mouvement Stars Solidaires. Cette tombola organisée par Sandra Sisley a pour but de récolter des fonds pour le personnel soignant. Le 29 avril dernier, elle déclarait : "Nous sommes très heureuses et très fières de participer à cette tombola.(...) Nous proposons deux lots qui ont compté dans la vie de Johnny, c'est son perfecto, qu'il a porté sur le dernier road trip, et son chapeau aussi." Une très belle initiative de Laeticia (qui avait par ailleurs affiché son soutien envers Didier Raoult) pour témoigner son engagement et sa solidarité envers les professionnels de la santé.