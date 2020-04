Bernard Montiel "content" que Laeticia Hallyday ait retrouvé l'amour

Comment Bernard Montiel vit-il le confinement ? Plutôt bien si l'on en croit sa dernière interview pour le magazine Ici Paris. Dans l'entretien publié le 22 avril 2020, l'animateur de 63 ans dit ne pas le vivre "douloureusement". "J'ai toujours essayé d'apprivoiser la solitude, car j'estime qu'on est seuls, parfois même quand on est en couple", confie-t-il. Confiné dans sa maison du Pyla, dans le Sud-Ouest de la France, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) tente de garder un certain rythme au quotidien. "Je m'organise comme si j'allais travailler. Je me lève assez tôt, je prends ma douche, je m'habille un peu relax et j'ai toujours des choses à faire dans le jardin ou la maison. Je vais au marché une fois par semaine", détaille celui qui officie également sur RFM. Tout est sous contrôle si ce n'est les repas : "Le plus compliqué, c'est la bouffe ! Je ne sais pas cuisiner, c'est dramatique !"

Les milliers de morts en France et à travers le monde, en raison du coronavirus, rappellent douloureusement à Bernard Montiel que sa maman s'en est allée il y a trois ans, emportée par la maladie d'Alzheimer. Une épreuve qui a laissé de nombreuses traces et des souvenirs difficiles. "Les derniers temps ont vraiment été douloureux. Elle me demandait de ses propres nouvelles et ne me reconnaissait plus. C'était triste d'aller la voir, ça me détruisait", partage-t-il.

En cette période compliquée de crise sanitaire, Bernard Montiel n'oublie pas les personnes âgées, isolées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L'animateur d'Animaux Stars s'est joint à l'initiative de la réalisatrice Yamina Benguigui qui consiste à ce que des personnalités appellent des pensionnaires d'Ehpad pour discuter avec eux et rompre, le temps de quelques minutes, l'isolement.

Un mot sur Laura Smet et Laeticia Hallyday

Ici Paris profite de cet entretien avec Bernard Montiel pour lui demander des nouvelles de Laura Smet, dont il est très proche, et de sa maman Nathalie Baye qui a récemment connu des ennuis de santé. Bernard Montiel avait notamment assisté au mariage religieux de Laura Smet avec Raphaël Lancrey-Javal le 15 juin 2019, en l'église Notre-Dame des Flots, à Lège-Cap-Ferret.