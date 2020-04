Sophie Davant : Confidences à Bernard Montiel au côté d'un homard

Samedi 4 avril, les téléspectateurs d'Animaux TV pourront en apprendre plus sur nos amis les animaux. Eh oui, Bernard Montiel sera de retour à l'antenne aux commandes d'Animaux stars. Il recevra pour l'occasion l'animatrice Sophie Davant.

La jolie blonde aura la chance de discuter avec des experts et même de faire des rencontres insolites, notamment avec un homard. Elle craquera aussi devant un adorable petit chien marron aux airs de pinscher. Il faut dire que Sophie Davant est une amoureuse des animaux depuis toujours et a elle-même a été l'heureuse propriétaire d'un chien, prénommé Djette. Une petite boule de poils qui la suivait partout, même sur les tournages de ses émissions. Malheureusement, Djette a rendu l'âme en 2018 comme elle l'expliquait avec émotion sur le plateau de Touche pas à mon poste. "J'ai perdu mon petit chien aujourd'hui. Elle allait très bien avant-hier et hier elle n'était pas très bien. Elle est allée chez le vétérinaire et elle est décédée d'une embolie pulmonaire. C'est juste inimaginable, hallucinant", avait-elle confié au bord des larmes à Cyril Hanouna.



Avant Sophie Davant, Bernard Montiel a reçu d'autres célèbres personnalités dans son émission. La belle Élodie Gossuin a par exemple déjà passé un doux moment avec un spitz nain panda, le chanteur Michel Fugain a quant à lui fait la connaissance d'un hérisson, Énora Malagré d'une mygale ou encore Alexandra Vandernoot avait sympathisé avec des serpents. Plus récemment, ce sont deux Miss qui ont fait une apparition dans l'émission : Maéva Coucke et Vaimalama Chaves.

Rendez-vous le 4 avril 2020 à 17h30 pour ce numéro inédit d'Animaux stars.