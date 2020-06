Johnny Hallyday : Messages d'amour de Jade et Joy pour ses 77 ans

Le 15 juin 2020, Johnny Hallyday aurait soufflé ses 77 bougies. L'occasion pour sa veuve Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy (15 et 11 ans), de lui rendre hommage sur Instagram avec de tendres messages et quelques photos souvenirs. Voilà maintenant deux ans et demi que le Taulier s'en est allé des suites d'un cancer du poumon.

Particulièrement active sur les réseaux sociaux, Jade Hallyday a publié une véritable déclaration d'amour destinée à son rockeur de père : "Joyeux anniversaire papa. Tu me manques tellement, si seulement je pouvais te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime de tout mon coeur. Jamais je n'oublierai tous nos souvenirs ensemble, a confié l'adolescente. Tu es toujours dans mon coeur forever ["pour toujours", NDLR], merci de m'avoir tant appris. Tu es mon inspiration, mon idole, mon papa. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Je sais que tu seras toujours à nos côtés et que tu veilles sur nous." Pour accompagner son message, l'aînée de Laeticia a partagé une vidéo mettant en avant de jolis moments de complicité partagés avec son père lorsqu'elle était petite.