Johnny Hallyday aurait eu 77 ans: road trip, messe à Lourdes et mots de Laeticia

Certaines dates resteront à jamais gravées dans le coeur des nombreux fans de Johnny Hallyday. Celle de sa mort bien évidemment - il s'est éteint le 5 décembre 2017 dans sa maison de Marnes-la-Coquette des suites d'un cancer du poumon qui s'est généralisé -, mais également celle de son anniversaire. Ce lundi 15 juin 2020, le rockeur préféré des Français aurait eu 77 ans.

En mémoire de leur idole, de nombreux fans ont participé à un road trip dimanche 14 juin. Parmi eux, Didier Massot, Tarbais et grand admirateur du Taulier qui est à l'origine de ce rassemblement de bikers, ou encore Pierre Billon, grand et fidèle ami de Johnny Hallyday qui l'accompagnait dans ses circuits à moto.

Au total, ce sont 160 motos qui ont parcouru plus d'une centaine de kilomètres, de Tarbes jusqu'à Lourdes, en passant par le col du Tourmalet. "On va chanter des chansons, bien mal, on s'en fout. De toute façon, l'important, c'est que ça grimpe là-haut", a confié Pierre Billon à BFMTV, avant le départ à Tarbes. C'est dans cette ville que le Taulier avait survécu à un accident de moto en 1967. "Johnny est avec nous de toute façon, il nous regarde. Il aurait été content, je pense qu'il aurait fait la balade avec nous, ça l'aurait fait marrer, ça, c'est sûr", a-t-il ajouté une fois le col du Tourmalet franchi, avant de rebasculer vers Lourdes. Toute la grande bande a ensuite déjeuné ensemble au lac de Lourdes.

Il serait si fier

La journée du 14 juin a également été marquée par une messe célébrée en la mémoire de Johnny Hallyday. Celle-ci s'est déroulée à la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes. Durant l'office, la voix de Laeticia Hallyday a retenti : "Il serait si fier, je suis sûre, de cet hommage. Comme il doit être heureux de la présence de ses amis, de tous ces fans et de tous ces nombreux bikers." Ce message, Laeticia Hallyday l'avait enregistré depuis Los Angeles, où elle se trouve avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), sans possibilité de voyager jusqu'en France. "J'aurais tant aimé être avec vous quelques heures avant son anniversaire. Je m'associe à vos prières et je vous exprime toute ma gratitude, a-t-elle également déclaré. Nous essayons tant d'apprivoiser son absence, lui qui était notre inspiration, notre lumière, notre raison de vivre." Les fans ont été particulièrement bouleversés par cette intervention de la veuve de Johnny. "Ça a été fort quand même", a commenté une admiratrice à la sortie de la basilique. "C'était l'esprit qu'il aurait aimé. C'était tout en son honneur", a réagi une autre fan auprès de BFMTV.

Lors de la cérémonie, Pierre Billon s'est vu remettre un chapelet qu'il se chargera de remettre à Laeticia Hallyday.

Un magnifique cadeau de Laeticia

Fan inconditionnel de Johnny Hallyday et donc à l'origine de ce rassemblement de bikers, Didier Massot s'est vu offrir un cadeau incroyable de la part de Laeticia. Comme le rapporte Le Parisien dans son édition du 15 juin, la veuve de Johnny Hallyday lui a donné une bague ayant appartenu à son mari. "À sa mort, j'ai fait un infarctus. C'est ma femme qui m'a ramené à la vie en me disant que nous irions un jour sur sa tombe à Saint-Bathélemy", a confié Didier Massot au Parisien.

L'an passé, Laeticia Hallyday se trouvait en France avec ses filles pour l'anniversaire de son homme. On se souvient qu'elle avait inauguré l'esplanade Johnny-Hallyday devant le Zénith de Toulouse, en présence de très nombreux fans qui l'avaient soutenue lorsqu'elle avait craqué sous le poids de l'émotion.

A l'occasion des 77 ans de Johnny Hallyday, sa tombe située dans le petit cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy, a complètement été nettoyée et redécorée.