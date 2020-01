Johnny Hallyday repose enfin dans le caveau familial, Laeticia très heureuse

Selon nos informations, le transfert du cercueil du Taulier s'est déroulé en toute discrétion, sans aucun membre de la famille, puisque Laeticia Hallyday et ses deux filles sont rentrées à Los Angeles le samedi 11 janvier après avoir passé les fêtes de fin d'année à Marrakech avec Pascal Balland et ses enfants. Rentrées à Paris le 5 janvier, Laeticia, Jade et Joy Hallyday ont ensuite passé quelques jours dans la capitale – Laeticia fêtant l'anniversaire de son ami Pierre Rambaldi avec Pascal –, avant de repartir pour la Californie.

Laeticia ne peut être que soulagée que Johnny repose dans le caveau familial, même si Laura Smet s'était montrée particulièrement virulente à son égard en décembre dernier. La fille de 36 ans de Johnny Hallyday et Nathalie Baye s'était dite "choquée" du transfert du cercueil de son père, alors que c'était pourtant sa volonté. Il était cependant impératif que le transfert soit effectué dans les plus brefs délais puisque le cercueil était en train de sérieusement se dégrader. "Le sable de mer, très agressif et très corrosif (...), pourrait altérer de façon significative le bois du cercueil, ce à quoi nous pouvons ajouter le danger des gros crabes de terre très nombreux dans le cimetière de Lorient", avait fait savoir Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday, au président de la collectivité Bruno Magras. Lorsque Johnny Hallyday avait été inhumé en décembre 2017 dans le petit cimetière marin de Lorient, il avait déjà été spécifié que cette tombe serait provisoire.

Laura Smet n'était pas opposée au " principe de l'exhumation", mais refusait que cela se fasse sans être consultée et avait demandé en septembre dernier l'interruption soudaine des travaux pour la construction du caveau. Afin de créer un nouveau climat d'apaisement, la veuve de Johnny Hallyday avait alors choisi de rétablir le dialogue.

Me Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia, a confirmé à l'AFP que ce transfert avait été réalisé "avec l'accord des aînés".