David Hallyday : Cette décision-choc pour sa soeur Laura et son héritage

Après deux ans et demi de bras de fer judiciaire concernant l'héritage de leur père, David Hallyday et Laura Smet sont plus soudés que jamais. Alors que leur litige avec Laeticia Hallyday devrait prendre fin dans les prochains jours, le fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan aurait pris une décision radicale : céder la totalité de ses parts de l'héritage à sa soeur cadette, comme l'a avancé le magazine Closer, le 18 juin 2020. Il est vrai que, depuis le début de cette affaire, le chanteur de 53 ans clame qu'il n'est en rien motivé par l'argent.

Si la veuve du Taulier et ses deux aînés se mettent d'accord, les quatre enfants de Johnny, David, Laura, mais aussi Jade et Joy (15 et 11 ans), devraient se partager les avoirs de sa discographie ainsi que des parts dans la maison de Marne-la-Coquette et celle de Saint-Barthélemy. Depuis le mois d'octobre 2019, les tensions se sont quelque peu apaisées entre les deux parties, maintenant que Laeticia Hallyday a refusé de faire appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre, acceptant ainsi que les tribunaux français (et non américains) gèrent cette affaire.

Dans la foulée, la veuve de 45 ans avait appelé à "un dialogue constructif et serein" sur son compte Instagram : "Je sens la nécessité et l'espoir indéniable d'un lendemain de paix paisible et serein (...). Je choisis la paix. C'est avec cette volonté que j'ai donné, dès aujourd'hui, des instructions à mes conseils pour toutes les démarches procédurales à suivre." Laura Smet et David Hallyday ont eux aussi tendu la main à leur belle-mère en novembre dernier, en renonçant à réclamer les frais de justice qu'elle leur devait, au lendemain d'une réunion secrète organisée à Paris.

Tout est bien qui finit bien ?

Le 15 juin dernier, jour de l'anniversaire de Johnny qui aurait eu 77 ans, Laeticia Hallyday, Jade et Joy étaient bien entourées lors d'une cérémonie hommage organisée sur une plage de Malibu. Bien loin de Los Angeles, dans le Sud de la France, des fans de Johnny Hallyday se sont réunis le temps d'un road trip à moto, de Tarbes à Lourdes, en passant par le col du Tourmalet. Une messe a été célébrée en la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, de même qu'à Paris, à la Madeleine.

Au petit cimetière de Lorient, sur l'île de Saint-Barthélemy, la tombe de l'idole des jeunes, décédée le 5 décembre 2017, a été entièrement nettoyée et redécorée à l'occasion de son anniversaire. Après plusieurs mois de péripéties, l'artiste repose finalement dans le caveau familial comme il l'avait souhaité.