Laeticia Hallyday : Cérémonie hommage à Johnny sur la plage, avec Jade et Joy

Après Paris, Lourdes et Saint-Barthélemy, c'est à Los Angeles qu'un hommage a été rendu à Johnny Hallyday, qui aurait fêté ses 77 ans le 15 juin 2020. Lundi, entourée de nombreux amis, Laeticia Hallyday a organisé une cérémonie intime sur une plage californienne. Ses filles Jade et Joy, 15 et 11 ans, étaient bien sûr de la partie. Une bénédiction dont plusieurs extraits ont été relayés sur les réseaux sociaux.

Tous vêtus de blanc, la veuve du Taulier, ses filles et leurs proches se sont réunis en fin de journée pour honorer la mémoire du rockeur. À l'aide de fleurs colorées, la petite troupe a écrit "Johnny Forever" [Johnny pour toujours] dans le sable, avant d'en jeter quelques-unes à la mer, au coucher du soleil. Sur leurs comptes Instagram, Laeticia Hallyday, Jade et Joy ont également partagé quelques photos souvenirs et messages personnels : "Joyeux anniversaire papa. Tu me manques tellement, si seulement je pouvais te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime de tout mon coeur, a d'abord confié Jade. Merci de m'avoir tant appris (...). Je sais que tu seras toujours à nos côtés et que tu veilles sur nous."