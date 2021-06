Laura Smet partie vivre loin de Paris et "ses mondanités" : elle explique son départ

La comédienne et jeune maman ne risque pas de revenir vivre à Paris de si tôt. Dans une nouvelle et rare interview accordée au magazine Madame Figaro du 11 juin 2021, Laura Smet s'est confiée sur sa nouvelle vie de famille au Cap Ferret, avec son mari Raphaël Lancrey-Javal et leur fils Léo (8 mois). L'occasion pour l'actrice de 37 ans d'expliquer son départ de la capitale.

"J'ai fait le choix de m'éloigner de Paris et de ses mondanités car je ne supportais pas de jouer la comédie - ce que le star-système exige d'une manière ou d'une autre, a ainsi affirmé la fille de Johnny et Nathalie Baye, qui est née à Neuilly-sur-Seine et qui a grandi dans la capitale. Ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le vrai." Cette nouvelle vie face à la mer, plutôt préservée des paparazzis, permet à Laura Smet de se "régénérer", elle qui dit avoir radicalement changé depuis la naissance de son premier enfant.

En revanche, c'est loin de sa famille maternelle que le petit Léo grandit, puisque sa grand-mère Nathalie Baye vit à Paris, son oncle David Hallyday au Portugal, ses tantes Jade et Joy à Los Angeles... "Ma mère aimerait que je revienne plus souvent à Paris, mais elle comprend mon choix et descend nous voir régulièrement, a-t-elle ajouté. C'est une grand-mère parfaite ! Elle me laisse totalement libre de l'éducation de mon fils, ne m'abreuve pas de conseils et je l'en remercie car elle me donne la possibilité de me tromper et donc d'apprendre."

J'ai l'impression d'avoir réparé quelque chose

Malgré la distance, le "petit garçon très calme, curieux, souriant" a déjà pu rencontrer tonton David et ses cousins. "Nous nous appelons très régulièrement et passons des vacances ensemble. Il a déjà fait la connaissance de Léo. J'affectionne sa femme [Alexandra Pastor], son fils [Cameron], ses filles [Ilona et Emma Smet] et sa mère, Sylvie Vartan (...). Ayant un beau-fils de 13 ans [le premier enfant de Raphaël Lancrey-Javal, né d'une précédente relation] je suis très heureuse que Léo ait lui aussi la chance d'avoir un grand frère. Avec ma nouvelle famille recomposée et unie, j'ai l'impression d'avoir réparé quelque chose."

Une heureuse famille recomposée qui pourrait bien se réunir le 14 septembre prochain, pour le concert hommage à Johnny prévu à l'AccorHotels Arena de Paris et organisé par sa veuve, Laeticia Hallyday.