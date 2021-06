Laura Smet maman : pourquoi elle n'a pas donné le nom de Smet à son fils

Ce petit garçon de 8 mois, "très calme, curieux, souriant", a opéré de grands changements chez sa maman, qui vivait jusqu'alors son métier d'actrice "dans un état d'urgence". Désormais libérée du regard des autres qui lui importait tant, Laura Smet se dit "plus sereine" : "Il pose un regard neuf sur moi, sans a priori. Je suis devenue quelqu'un d'autre. C'est comme si j'avais enfin trouvé ce que je cherchais", la soeur de David Hallyday, Jade et Joy, a-t-elle confié.

"Léo me rassure, me comble, me fait grandir, me bouscule. Je pense qu'il est la chose la plus rock'n'roll que j'ai réalisée dans ma vie, mais aussi la plus belle aventure qui me soit arrivée. Avec lui, j'agis à l'instinct."