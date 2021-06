Laura Smet privée de Jade et Joy : après les tensions, elle leur tend la main

Celle qui se fait discrète depuis de longs mois s'est confiée comme rarement auprès de Madame Figaro. Dans leur édition du 11 juin 2021, nos confrères sont allés retrouver Laura Smet chez elle, au Cap Ferret, où elle coule des jours heureux avec son mari Raphaël et leur fils Léo (8 mois). Tout en revenant sur sa complicité avec son demi-frère David Hallyday, la comédienne de 37 ans a déploré sa non relation avec ses demi-soeurs Jade et Joy (16 et 12 ans).

La fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday explique s'être donnée une mission : "Remettre (son) père à sa juste place". Laura Smet aimerait en effet "qu'on reparle de lui en tant qu'artiste et non pas au sujet des bêtises qu'il a pu commettre" : "Cette désinformation m'ennuie profondément pour mon fils, mais aussi pour les filles de mon père, Jade et Joy, que je ne vois malheureusement pas. Toute sa vie, mon père s'est démené pour faire plaisir à ses fans. Si j'ai été obligée de me défendre, pour des raisons personnelles, la bataille juridique autour de son héritage a laissé des traces, sali son image."

Alors que Laura Smet est installée sur la côté Atlantique, les filles de Johnny et Laeticia Hallyday vivent quant à elles de l'autre côté du globe, en Californie. Scolarisées près de Los Angeles depuis leur enfance, Jade et Joy sont aujourd'hui des adolescentes qui partagent leur vie entre les cours, les sorties entre copains et les vacances à Saint-Barth avec maman. Lors de leurs rares retours en France, mère et filles restent généralement à Paris.

Je prépare une petite surprise pour ses fans

C'est d'ailleurs dans la capitale que le clan pourrait se réunir à nouveau, pour la première fois depuis les obsèques du rockeur en décembre 2017... A la rentrée prochaine, le 14 septembre 2021, une esplanade Johnny Hallyday sera inaugurée devant l'AccorHotels Arena à Paris par sa veuve et la maire de Paris Anne Hidalgo. Un concert hommage intitulé Que je t'aime sera également donné dans la soirée, avec une pléiade d'artistes sur scène.