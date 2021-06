Jade Hallyday en couple : Laeticia fière de son petit-ami Michael, un "diamant"

De son côté, Jade Hallyday (16 ans) n'a rien publié concernant l'anniversaire de son cher et tendre, préférant pour une fois lui souhaiter chaleureusement dans la vraie vie. La propre mère de Michael-Sean, l'actrice Gabriella Wright, l'a au contraire couvert de messages écrits avec le coeur depuis sa story Instagram, publiant même parfois d'adorables clichés de lui bébé. "Merci de me laisser t'aimer et te serrer fort pour les 17 années précédentes. Je t'aimerai toujours, merci de m'accepter en tant que mère. Je sais que je ne suis pas une version standard... Je ne sais pas cuisiner autre chose que des lentilles (pas ton plat préféré)", a-t-elle écrit depuis sa story. Une complicité mère/fils à toute épreuve.

On imagine déjà que Laeticia Hallyday a prévu une petite célébration pour l'anniversaire de son gendre, qui s'est si bien intégré à la famille. Michael-Sean est aussi aussi proche de Joy (12 ans) que de l'adorable Cheyenne, la chienne de la famille trouvée lors d'un road-trip par Johnny Hallyday, et même de Jalil Lespert. "Bon anniversaire Michael San !!! Je t'aime", a écrit le réalisateur français.

Séparés de force par l'administration américaine, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert devraient bientôt pouvoir se retrouver, dès que Jade, Joy et Michael Sean auront terminé l'année scolaire en cours.