Laeticia Hallyday comblée : le petit-ami de Jade (16 ans) fait déjà partie de la famille

Ce week-end, Public révélait que le réalisateur de Chambre 2806 : l'Affaire DSK (Netflix) embarquait dans un avion pour Paris, le 19 mai 2021. L'occasion pour Jalil Lespert de passer lui aussi du temps en famille, avec Gena (16 ans), Aliosha (née en 2008) qu'il n'a pas vu depuis son départ en janvier pour Saint Barthélémy où Laeticia l'avait rejoint, avant de partir ensemble à Los Angeles. Sa dernière fille Kahina (10 ans) est en Martinique avec sa maman Sonia Rolland qui est en tournage.

Avec le départ forcé par l'administration américaine de Jalil Lespert, Laeticia Hallyday est désormais seule à Los Angeles. Le couple venait d'ailleurs d'acquérir une villa au sein du quartier de Pacific Palisades, très cher à Johnny, Jade et Joy. La mère de famille se consacre actuellement au bien-être de ses filles adorées, qui arrivent bientôt à la fin de l'année scolaire. La dernière sonnerie des cours sonnera peut-être l'heure des retrouvailles pour Jalil Lespert et Laeticia Hallyday, si complices et fusionnels.