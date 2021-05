Laeticia Hallyday et Jalil Lespert : Photos de leur nouvelle villa, le début d'une nouvelle vie

Une nouvelle vie commence pour Laeticia Hallyday, ses filles et son nouveau compagnon Jalil Lespert. Le 1er mai 2021, la famille a emménagé dans sa nouvelle maison et laissé derrière elle sa chère villa de Pacific Palisades, que Johnny avait fait construire en 2010 sur les collines d'Amalfi Drive. Comme le détaille le magazine Gala du 6 mai, la veuve du Taulier a pu compter sur l'aide de plusieurs amis pour faire ses cartons, non sans émotion.

Pas de grand changement de décor pour Laeticia Hallyday, Jade et Joy (16 et 12 ans), puisque leur nouvelle adresse se situe toujours à Pacific Palisades, sur Sunset Boulevard. En revanche, elles se rapprochent de la mer et de la ville. Selon nos confrères, rester dans ce quartier huppé proche de l'océan était un critère incontournable pour la veuve de 46 ans.

Il a fallu une dizaine de visites avant que cette dernière n'ait un coup de coeur pour une maison de 600 mètres carrés, avec cinq chambres et sept salles de bain, terrasse avec vue sur mer, piscine et spa, salle de projection, salle de sport et cave à vin (voir diaporama). Il y a donc largement la place pour accueillir les trois enfants de Jalil Lespert lorsqu'ils pourront lui rendre visite : Gena et Aliosha (16 et 12 ans), qu'il partage avec l'actrice Bérangère Allaux, et Kahina (10 ans), née de ses amours avec Sonia Rolland.