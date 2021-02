Sonia Rolland "très heureuse" pour Jalil Lespert : elle approuve sa love story avec Laeticia Hallyday

Dès vendredi 19 février 2021, Bernard Montiel avait promis des confidences de Sonia Rolland, dans une vidéo teasing publiée sur sa page Instagram, et les auditeurs de RFM n'ont pas été déçus !

Venue défendre sa série Tropiques criminels qui a fait son grand retour sur France 2 la veille avec la saison 2 (qui s'est imposée en leader avec une moyenne de 4,38 millions de téléspectateurs et 19,8% du public), Sonia Rolland a accepté de se livrer sur sa vie privée et sur un homme avec qui elle est restée plusieurs années, et avec qui elle a eu sa fille Kahina qui a eu 10 ans en novembre dernier. Il s'agit de Jalil Lespert, aujourd'hui en couple avec Laeticia Hallyday. L'histoire d'amour entre le réalisateur de 44 ans et la veuve de Johnny Hallyday n'a échappé à personne et certainement pas à Bernard Montiel qui est amené à en parler régulièrement dans Touche pas à mon poste (C8), émission de Cyril Hanouna dont il est l'un des chroniqueurs phares.

"Un petit mot sur Jalil Lespert" a lancé timidement Bernard Montiel à Sonia Rolland, dans son émission Une heure avec, diffusée à partie de 12h sur RFM. Pétillante dans un pull à col roulé orange, porté avec de fines chaînes dorées, Sonia Rolland n'a pas botté en touche, loin de là. "Il va bien visiblement", a répondu la sublime actrice et réalisatrice qui a tout récemment fêté ses 40 ans. Cette réponse, avec des rires, fait bien évidemment référence au couple Jalil Lespert-Laeticia Hallyday qui s'est tout récemment retrouvé à Saint-Barthélemy après des semaines de séparation. La médiatisation de l'histoire d'amour de son ex-compagnon semble plutôt amuser Sonia Rolland, sans rancoeur et dans la bienveillance.

On s'entend très bien, pour notre fille

La question tout sauf innocente de Bernard Montiel a été aussi l'occasion pour Sonia Rolland de revenir sur les circonstances de sa rupture avec Jalil Lespert survenue en 2018, après près de dix ans d'amour. "Tu sais qu'il m'a dit que c'est toi qui l'avais viré", a confié Bernard Montilel à son invitée. "Bah oui, je l'ai quitté. Je l'ai pas viré, je l'ai quitté", lui a répondu Sonia Rolland. Oui Jalil Lespert vit aujourd'hui un grand amour avec Laeticia Hallyday mais cette romance n'a pas changé la relation de Sonia avec son ex-compagnon. "On s'entend très bien tu sais, pour notre fille, donc moi je suis heureuse pour lui si il est heureux. Je suis heureuse parce que ma fille est heureuse", a-t-elle partagé, une première. L'occasion également pour Sonia Rolland de rectifier des propos qu'on lui a prêtés, à tort dit-elle. L'actrice aurait déclaré "ne plus reconnaître" Jalil Lespert depuis qu'il est en couple avec Laeticia Hallyday. "J'assume les choses, quand je dis des conneries, je dis : 'Pardon, j'ai dit des conneries', mais là je n'ai pas dit de conneries", a certifié la star de Tropiques criminels.