Sonia Rolland fête ses 40 ans : émouvant bilan de sa vie et sublime photo

Le jeudi 11 février 2021, Sonia Rolland fête son quarantième anniversaire. Plus que d'autres bougies à souffler et de cadeaux à recevoir, l'ancienne reine de beauté a souhaité rendre hommage à la femme qu'elle est. Ainsi, sur son compte Instagram, la mère de famille a dressé le joli bilan de sa vie.

"Ça y est... j'ai 40 ans! Une vie, des vies. L'Afrique, La France, de la terre rouge aux vignes... l'exil. L'exutoire, le basket, un signe du destin, une couronne et la lumière... le vertige, un voyage... des voyages, des rencontres, des amies, des amours, le ventre qui s'arrondit, deux fois, Tess et Kahina... la raison qui s'impose avec une douce légèreté", s'est rappelée Sonia Rolland, tout en publiant une jolie photo d'elle, les cheveux au vent.

"La conscience, les tumultes, les illusions, les désillusions... tantôt l'insoucieuse, l'ivresse, la fête la vraie... tantôt la rigueur, les projets, le pari d'une vie. Puis le deuil, le vide, le silence... papa s'en va avec une partie de moi. Soso grandit. Une prise de conscience qui tend vers une renaissance, encore une, décidément", énumère Sonia Rolland, en évoquant la mort de son père, Jacques-Pierre Rolland, décédé en 2014.

"Et enfin, il y a cette découverte, sans doute la plus belle... moi. Enfin! 'On ne naît pas femme, on le devient' certes, et la vie nous prouve qu'à chaque étape c'est une autre version de nous mêmes qu'on aborde, avec ses forces et ses fragilités. Alors on accueille, et on fait de son mieux. Toujours. Le bilan est fait, je vais bien ! C'est le principal vous me direz. Alors on va continuer de vivre, et ce plus que jamais", conclu joliment Sonia Rolland.