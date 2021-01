Sonia Rolland : Ses filles Tess et Kahina ont bien grandi... la preuve en image !

En novembre dernier, la jeune fille a effectivement passé un cap, avec les encouragements de son parrain Guillaume Salmon et de sa marraine Noémie Lenoir "Et voilà que ma Kahina d'amour, fait son entrée dans la dizaine, s'émerveillait sa maman. Joyeux anniversaire ma fille." Cet équilibre, bien sûr, demande une sacrée organisation à Sonia Rolland, qui tourne régulièrement dans les Caraïbes. Quand elle s'envole pour la Martinique, par exemple, elle doit compter son entourage proche pour garder un oeil sur les filles, mais aussi sur leurs papas. "Merci Facetime et les nouvelles technologies, détaillait-elle auprès du magazine Gala. Car il faut bien l'avouer, j'ai vécu avec la culpabilité de la mère qui abandonne ses enfants." Un mal pour un bien. La saison 2 de Tropiques Criminels devrait être diffusée sur France 2 d'ici peu de temps. Vivement...