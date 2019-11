Sonia Rolland : Aux commandes dans Tropiques criminels, son retour en force

Présente à Paris derrière les banderoles samedi 23 novembre 2019, aux côtés d'autres personnalités et de consoeurs telles que Laetitia Casta, Alexandra Lamy et Julie Gayet, lors du grand rassemblement organisé pour protester contre les violences faites aux femmes, Sonia Rolland s'était aussi fait remarquer très publiquement la veille : vendredi soir, ce sont pas moins de 4,27 millions de téléspectateurs (soit 19,1 % de part d'audience) qui ont apprécié son retour au petit écran dans une nouvelle série, Tropiques criminels.

La fiction inédite proposée par France 2 a réalisé un excellent démarrage, ses deux premiers épisodes tenant la dragée haute au divertissement Mask Singer sur TF1. L'ancienne Miss France y donne vie au personnage de la commandante Mélissa Sainte-Rose, une policière mère de deux enfants adolescents qui se retrouve mutée en Martinique, son île natale qu'elle a quittée à l'âge de 4 ans. Les décors naturels de "l'île aux fleurs" ("Madinina"), qui a accueilli le tournage de Tropiques criminels pendant 80 jours, offrent aux différentes intrigues une toile de fond splendide et dépaysante à laquelle les téléspectateurs n'ont pas été indifférents. Ils ont également salué le convaincant duo formé par Sonia Rolland et sa principale partenaire à l'écran, Béatrice de La Boulaye, dans le rôle de Gaëlle Crivelli.

Si notre ex-Miss France 2000 est originaire du Rwanda, elle a trouvé avec son personnage, qui se reconnecte à ses racines, quelques points communs, étant elle-même notamment maman de deux filles de 12 et 8 ans, Tess et Kahina. "Comme Mélissa, je gère une fille de 8 ans et une de 12 ans qui fait une entrée fracassante dans l'adolescence. Je m'efforce d'être une maman cool, de dialoguer un maximum. Ça m'a beaucoup servi pour la série", confiait-elle récemment au magazine Télé Star, révélant par la même occasion souffert de la séparation imposée par ce long tournage à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine.

Six autres épisodes de 52 minutes de Tropiques criminels restent à découvrir sur France 2.