Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye complices pour "Tropiques criminels"

Voilà une autre ancienne reine de beauté qui a bien plus d'une corde à son arc ! Après avoir enchaîné plusieurs petits rôles dans différents films ou téléfilms, c'est cette fois en tête d'affiche de la nouvelle série policière de France 2 que la belle Sonia Rolland a choisi de développer sa carrière de comédienne.

En effet, le 22 novembre 2019 sera diffusé le tout premier épisode de Tropiques criminels, sur France 2. Sonia Rolland endossera le rôle de la commandante Melissa Sainte-Rose, tandis que sa partenaire à l'écran, Béatrice de La Boulaye, incarnera Gaëlle Crivelli. Les acteurs Julien Beramis et Valentin Papoudof feront également partie du casting de cette première saison qui devrait comporter huit épisodes de cinquante minutes chacun. Tournée pendant plusieurs mois, courant 2019, la série aura pour toile de fond la Martinique et ses paysages paradisiaques. Ainsi, envoyée à plusieurs milliers de kilomètres de notre Hexagone, Sonia Rolland a dû se séparer de ses deux filles, Tess (12 ans) et Kahina (8 ans).

Dans une interview délivrée au magazine Télé Star, Sonia Rolland fait un parallèle entre son personnage et sa personne, dans la vraie vie : "Comme Mélissa [son personnage dans la série, NDLR], je gère une fille de 8 ans et une de 12 ans qui fait une entrée fracassante dans l'adolescence. Je m'efforce d'être une maman cool, de dialoguer un maximum. Ça m'a beaucoup servi pour la série", affirme-t-elle. Malgré tout, en août 2019, la maman de 38 ans assumait avoir mal vécu cette séparation : "Il me tarde de les retrouver (...), car, il faut bien l'avouer, j'ai vécu avec la culpabilité de la mère qui abandonne ses enfants."

Souvent ramenée à son statut d'ancienne Miss France, Sonia Rolland déclare assumer pleinement cette période de sa vie. Cependant, pour son statut de comédienne, les choses sont légèrement différentes : "J'avoue qu'un sentiment d'illégitimité, parfois, peut me traverser", avoue-t-elle, toujours auprès de nos confrères de Télé Star.

Pourtant, Sonia Rolland n'a pas volé ce statut. Depuis son sacre de Miss France en 2000, elle n'a cessé de persévérer et a multiplié les expériences, allant même jusqu'à jouer pour Woody Allen dans son film Minuit à Paris (2010). Avec ce premier rôle principal, le mannequin pourrait véritablement crever l'écran pour la toute première fois. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite !

Retrouvez la série policière Tropiques Criminels, le 22 novembre 2019 sur France 2.