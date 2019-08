Sonia Rolland séparée de ses filles : "Je n'ai rien lâché, même à distance"

Cet été, direction la Martinique pour Sonia Rolland. Depuis quatre mois maintenant, notre Miss France 2000 séjourne sur l'île où elle a tourné plusieurs épisodes de la série Tropiques criminels (France 2). Une longue période durant laquelle elle a été séparée de ses filles Tess (11 ans) et Kahina (9 ans). Auprès de Gala, pour qui elle pose entièrement nue, la jolie brune de 38 ans explique comment elle s'est organisée avant son départ.

Les deux jeunes filles ont vécu cette éloignement "avec des hauts et des bas" mais ont "tenu le coup". Il faut dire que Sonia Rolland n'a rien laissé au hasard avant son départ : "J'ai mis en place une organisation avec mon entourage proche et leurs pères respectifs [le père de Tess est Christophe Rocancourt, celui de Kahina, Jalil Lespert, NDLR], sans rien lâcher, même à distance. Merci Facetime et les nouvelles technologies !" Et même si tout était sous contrôle, Sonia Rolland n'a qu'une hâte : retrouver Tess et Kahina au plus vite. "Il me tarde de les retrouver afin de faire le bilan de cette nouvelle expérience pour notre famille, qui a été séparée pendant si longtemps pour la première fois, confie la comédienne. Car il faut bien l'avouer, j'ai vécu avec la culpabilité de la mère qui abandonne ses enfants."

Très proche de ses filles, la belle brune entend leur donner l'exemple "d'une femme forte, combative mais qui assume aussi ses fragilités". "Comme ma mère l'a fait avec moi, précise-t-elle. Je transmets l'héritage culturel de la famille. Je ne dois ni les intimider ni les complexer. Aujourd'hui, avec mes deux filles, je me sens 'complète'."

Des confidences de femme accomplie plusieurs mois après avoir officialisé sa rupture avec Jalil Lespert. Rappelons que c'est en octobre 2018 que le couple s'est séparé. "Depuis deux ans, la charge émotionnelle est devenue trop pesante. Je ne me sentais pas soutenue dans mon couple, ni au niveau personnel ni au niveau professionnel. Cet été (...) j'ai beaucoup réfléchi et fait le point sur ma vie. Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. Entre ses tournages et mes projets, nous nous sommes éloignés. (...) Même si je l'ai aimé profondément, nous avions tous les deux suffisamment souffert dans nos précédentes histoires pour comprendre que c'était le moment d'y mettre un terme", avait déclaré Sonia Rolland à Paris Match à propos de son couple en novembre.

