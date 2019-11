Mask Singer : Lio, démasquée, rétablit la vérité et Smaïn félicité par Kev Adams

Pour le troisième prime de l'émission Mask Singer sur TF1, deux célébrités ont été démasquées : l'hippocampe et le petit monstre. Le 22 novembre 2019, les dix stars encore en lice se sont affrontées sur le plateau pour tenter de séduire le public et le jury composé de Kev Adams, Alessandra, Anggun et Jarry. Après avoir découvert Marie-José Pérec dans le costume de la Panthère et Sheila dans le déguisement de l'Ecureuil, ce sont finalement Lio et Smaïn qui ont fait tomber le masque.

Lio, girl power !

Après avoir interprété le tube Lady Marmelade de Patti LaBelle, l'hippocampe a été la première célébrité à devoir se démasquer. Reconnue par certains membres du jury pour son timbre de voix très particulier, Lio avait été identifiée par Jarry et Kev Adams. Les autres avaient penché pour Louise Bourgoin, Alizée ou Michèle Laroque. Dès que l'hippocampe enlève son masque, Lio apparaît devant la caméra. Kev, très fier de lui, fait un petit signe complice à l'animateur Combal pour signifier qu'il avait visé juste. Immédiatement, Lio rétablit la vérité : "C'est Jarry qui l'a dit le premier !" Un brin provocateur et taquin, l'humoriste Jarry fait ensuite un charmant bras d'honneur à son collègue Kev, désabusé.

En coulisses, Lio explique n'avoir pas aimé la première mouture de son costume, qui au départ était dans les tons bleus. Relookée en rose, l'hippocampe a finalement été adorée par l'interprète de Banana Split. "En rose, tout a changé. Comme quoi, je suis vraiment girl power, cette énergie féminine. Je l'adore, cet animal est magnifique !"