Mask Singer : Sheila éliminée et un brin vexée contre le jury !

Malgré ses performances scéniques, c'est finalement l'écureuil qui a été démasqué le 15 novembre 2019 dans l'émission Mask Singer. Le jury composé de Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun avait fait ses pronostics : Annie Cordy, Chantal Goya, Chantal Ladesou ou encore Julie Ferrier... L'heure de la révélation a enfin sonné. L'écureuil ôte son masque avant de se retourner. La chanteuse Sheila apparaît alors à l'écran !

Star de la musique depuis les années 1960, l'interprète du tube L'école est finie surprend alors tous les membres du jury. L'animateur Camille Combal s'exclame : "Vous avez vendu des milliers, des dizaines de millions de disques et on y a pas pensé !" Légèrement vexée des pronostics du jury qui pensait qu'il s'agissait d'Annie Cordy, tout de même âgée de 91 ans, Sheila, qui n'en a "que" 74, déclare face caméra :"Annie Cordy, hey ! Non mais attendez Annie Cordy !" Fan de la chanteuse, l'humoriste Jarry confie : "Moi j'ai honte parce que je vous adore."

Après une première performance où elle a chanté le tube Djadja d'Aya Nakamura, Sheila a interprété le titre Bad Romance de Lady Gaga. Pour donner des indices sur son identité, l'écureuil avait déclaré : "Vous divertir ? C'est mon but et ce que je fais de mieux depuis toujours à la télévision ou ailleurs." Elle s'était aussi qualifiée d'idole pour "toutes les générations". Faisant aussi référence à son enfance où elle avait tenté de rentrer à l'Opéra de Paris elle avait indiqué : "Quand j'étais enfant, j'étais un vrai petit rat" avant de confier : "Vous me connaissez depuis longtemps."

L'émission Mask Singer a été suivie par une moyenne de 5,52 millions de personnes, selon Médiamétrie (soit plus de 27,2% sur la part de marché). C'est un peu moins que pour le premier prime du 8 novembre 2019 qui avait rassemblé 6,6 millions de téléspectateurs.