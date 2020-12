Laeticia Hallyday amoureuse de Jalil Lespert : "Ils s'aiment comme des ados !"

En octobre 2020, on découvrait que Laeticia Hallyday écrivait une nouvelle page de sa vie sentimentale auprès d'un beau comédien... Rapidement, la veuve de Johnny a officialisé son inattendue histoire d'amour avec Jalil Lespert. Les tourtereaux sont sur un petit nuage et ne se lâchent plus.

Dans les pages du magazine Paris Match, les proches de Jalil Lespert ont fait quelques confidences pour évoquer la vie amoureuse du réalisateur d'Yves Saint Laurent. Ils sont tous formels : il n'a jamais été aussi épanoui ! "On ne l'a jamais vu aussi heureux ! Ils s'aiment comme des ados", a ainsi confié Ferial, sa soeur. Un temps inquiète par l'emballement médiatique qui touche à la vie privée de la veuve de Johnny, devenue un peu clivante pendant les embrouilles familiales autour de l'héritage du rockeur, elle a cependant été rassurée et apprécie grandement Laeticia dont elle dit le plus grand bien. "Laeticia, si gentille, chaleureuse, et d'une simplicité incroyable met tout le monde à l'aise", a-t-elle ajouté. Elle a également évoqué une femme "douce" ajoutant que son frère est lui du genre "protecteur" et qu'ensemble "ils se rassurent mutuellement". Même son de cloche pour Farida, la maman : "Jalil et Laeticia me donnent l'impression d'avoir retrouvé leurs 18 ans."

Jalil Lespert (44 ans) et Laeticia Hallyday (45 ans) sont devenus complices très vite, partageant d'abord leur amour en duo notamment en escapade en Italie avant que la jolie blonde n'aille plus loin dans la confiance qu'elle lui accorde. Elle l'a ainsi emmené à Marnes-la-Coquette, là où elle a parfois vécu avec Johnny ainsi que sur son île adorée de Saint-Barthélemy. Ici, avec ses filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans), ils ont rendu hommage au rockeur sur sa tombe du petit cimetière marin de Lorient. Par la suite, il faudra aussi faire avec la distance puisque Laeticia et ses filles vivent à Los Angeles alors que Jalil a ses enfants en France.

Jalil Lespert accepte qu'une partie du coeur de son amoureuse appartienne pour toujours à un autre. Il faut dire que Laeticia Hallyday ne s'en est jamais cachée. "C'est très difficile d'apprendre à aimer. On a l'impression de tromper son mari, qu'on ne sera pas capable d'aimer à nouveau, qu'un autre homme vous touche ou d'ouvrir son coeur à ce nouvel homme. Cela paraît tellement compliqué parce que le manque reste abyssal", confiait-elle ainsi dans Sept à Huit en octobre.

