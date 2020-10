Laeticia Hallyday en couple avec Jalil Lespert : déclaration d'amour enflammée pour officialiser

Cette fois, c'est officiel ! Jalil Lespert et Laeticia Hallyday ont affiché pour la première fois au grand jour leur histoire d'amour. Visiblement très épris, le comédien a publié une métaphore très romantique pour dévoiler sa récente idylle avec la veuve de Johnny Hallyday. Sur sa publication, on découvre deux allumettes s'embraser puis déclencher des étincelles. Très rapidement, Laeticia Hallyday a commenté la vidéo de Jalil : "Love at first sight" ("L'amour au premier regard") tout en ajoutant deux émoticônes représentant des coeurs. On ne peut pas être plus clair... Si ?

Il suffira d'une étincelle...

Suivi par près de 29 000 abonnés, le réalisateur a reçu de nombreux commentaires suite à cette annonce, pour le moins originale. "T'es amoureux toi !" écrit l'un des internautes, "Métaphore du coup de foudre", ajoute un abonné, "L amour c'est comme une allumette", renchérit un follower de Jalil. Ravis d'être témoins de cette nouvelle histoire (déjà très prometteuse), les fans de Jalil et de Laeticia ont vite félicité le couple qui semble déjà très amoureux.