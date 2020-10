Laeticia Hallyday de nouveau en couple : elle a craqué pour un comédien !

Libre dans sa tête... mais pas dans son coeur. Laeticia Hallyday, qui s'est récemment séparée de son compagnon Pascal Balland, aurait déjà retrouvé chaussure à son pied selon les informations du magazine Voici. Son nouveau partenaire, vous le connaissez forcément. Il s'agit du comédien et cinéaste français Jalil Lespert, qui aurait séduit la jeune veuve de 45 ans au téléphone. Cette rencontre, bien sûr, ne sort pas de nulle part. En réalité, le réalisateur se penchait sur un biopic centré sur la vie de Johnny Hallyday et est entré en contact avec la nouvelle femme de sa vie pour régler quelques détails.

Si le courant est passé à distance, lors d'une romance épistolaire digne des plus belles comédies romantiques, les choses se seraient sérieusement accélérées entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert. Une première rencontre à Paris a confirmé le feeling fou qu'ils partageaient et ils auraient profité des vacances de la Toussaint pour présenter leurs enfants : Jade et Joy, d'un côté, Aliosha, Gena et Kahina de l'autre.

Une rupture larmoyante

Les quatorze mois qu'ils ont partagé se sont conclut dans la précipitation. Malgré de chaudes vacances d'été en famille à Saint Barthélemy, dans les Caraïbes, le couple n'a pas tenu sur la longueur. Comme le racontait le magazine Closer, Laeticia Hallyday a rompu avec Pascal Balland dès son retour en France en octobre - pour assurer la promotion du coffret Johnny, le rêve américain - dans le restaurant L'Ami Jean situé dans le septième arrondissement de Paris. Un dîner qui s'est terminé en larmes et par un voyage express chez le restaurateur pour que la veuve récupère ses affaires.

C'est une jolie nouvelle pour Jalil Lespert, dont on ne savait rien de la vie privée depuis sa séparation avec Sonia Rolland en octobre 2018. Il n'est d'ailleurs pas totalement étranger au clan de Johnny Hallyday. En 2014, il était à la tête de Yves Saint Laurent, un superbe film qui retraçait la vie du couturier français incarné par Pierre Niney. Et parmi les talents sélectionnés pour faire de cette oeuvre une légende, Laura Smet tenait le rôle de Loulou de la Falaise...