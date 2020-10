Laeticia Hallyday, la rupture : avec Pascal Balland, c'est terminé !

On la croyait sur un petit nuage, prête à écrire une deuxième page de sa vie amoureuse mais, malheureusement, Laeticia Hallyday n'aura eu le temps que d'un brouillon. Avec Pascal Balland, l'homme qui avait réussi à lui faire (un peu) oublier son mari Johnny Hallyday, mort en décembre 2017, c'est déjà terminé après un peu plus d'un an d'amour.

Selon les informations de Closer dans les kiosques ce vendredi 23 octobre, Laeticia Hallyday (45 ans) s'est séparée du restaurateur, Pascal Balland (48 ans), propriétaire de deux pizzerias de luxe à Paris, Marzo, dans les très chics 7e et 16e arrondissements. Ainsi que d'un bistro, le Cinq-Mars, aussi dans le 7e. La belle blonde est donc de nouveau célibataire.

Laeticia Hallyday avait fait la rencontre de Pascal Balland - père de trois enfants - sur l'île de Saint-Barthélemy, où elle avait acheté une maison avec Johnny. A l'époque, lorsque l'idylle du couple avait été dévoilée dans la presse au cours de l'été 2019, on apprenait que c'était par l'intermédiaire du producteur Clément Miserez, ex-mari d'Alessandra Sublet, qu'ils s'étaient rencontrés. Un coup de foudre alors que la veuve du rockeur pensait ne jamais avoir la force d'ouvrir son coeur à un autre homme. "J'ai eu beaucoup de mal au départ. C'est très difficile d'apprendre à aimer. On a l'impression de tromper son mari, qu'on ne sera pas capable d'aimer à nouveau, qu'un autre homme vous touche ou d'ouvrir son coeur à ce nouvel homme. Cela paraît tellement compliqué parce que le manque reste abyssal", confiait-elle d'ailleurs dans Sept à Huit le 13 octobre...

Entre Laeticia Hallyday, qui a alors introduit cet homme dans le cocon qu'elle forme avec ses filles Jade (16 ans) et Joy (12 ans), et Pascal Balland tout semblait aller pour le mieux. Le couple se voyait aux quatre coins du monde : à Los Angeles, où Laeticia vit et a obtenu un passeport américain, au Maroc pour les fêtes ou encore en Italie pour une escapade romantique et même au ski dans le Montana... Mais, de toute évidence, Laeticia n'a toujours pas effacé Johnny de son coeur et de sa mémoire. La présence du défunt rockeur lui faisait d'ailleurs ajouté dans Sept à huit qu'elle avait l'impression qu'avec son nouveau compagnon, ils formaient "souvent un couple à trois". Difficile alors de véritablement s'investir à 100% dans une histoire de coeur...